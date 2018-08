Campo Grande Após 4 dias desaparecido, homem de 70 anos é encontrado morto em casa Vizinha desconfiou do cheiro do local e acionou a polícia e bombeiros

Foto: Valdenir Rezende

José Paiva, de 71 anos, foi encontrado morto em uma casa de madeira na manhã desta segunda-feira, na Rua Mário Salvador, região da Mata do Segredo, em Campo Grande. Ainda não há informações sobre as causas da morte, mas não havia sinais de violência no local.

O corpo, em estado de decomposição, foi descoberto após denúncia da vizinha que há cerca de quatro dias não via a vítima. Além disso, ela vinha sentido odor estranho da residência do homem e achou por bem acionar os bombeiros e a polícia.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi informada por volta das 07h30 e, chegando ao imóvel, constatou o óbito juntamente com o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a perícia colheram dados que podem auxiliar no esclarecimento dos fatos.

O homem estava caído na cozinha e será encaminhado para exames no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) que possam apontar as causas do óbito. Segundo o delegado Antenor Batista, da 2ª Delegacia de Polícia, a suspeita é de morte natural.

A vizinha Ivania Arguelho Machado disse que sempre via a fumaça saindo do fogão a lenha da casa do homem. No entanto, percebeu que desde a semana ele não acendia o fogo e, depois de passar a sentir cheiro forte, imaginou que ele poderia estar morto e informou as autoridades.