SIDROLÂNDIA Após ameaçar sócio com arma, pastor é preso em flagrante com arsenal em casa Homem tinha mais de 900 munições em casa, parte delas de uso restrito

Foto: Reprodução

Pastor de Sidrolândia, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (03), por volta das 16h, em casa, após a Polícia Civil do município, cumprir mandado de busca por uso de arma de fogo de forma ilegal. A surpresa da polícia foi que, na casa do pastor, no centro da cidade, foi encontrado um verdadeiro arsenal.

Segundo o Delegado, Diego Dantas Santos, titular na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, o pastor vinha sendo investigado por denúncia de ameça desde dezembro de 2017, quando ele teria ameaçado um sócio com arma de fogo. "O Ministério Público, assumiu a ação após um sócio dele, de um negócio particular, representar contra ele, após ter sido emaçado com arma de fogo. Com isso, recebemos aqui a ordem para cumprimento da busca pela arma, quando nos deparamos com um verdadeiro arsenal da casa", descreveu o delegado.

No local, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 22, um revólver .38, mais de 900 munições, dentre elas munições 9 mm de uso restrito das forças armadas; além de colete balístico de uso restrito, máscaras, toca ninja, perucas carregadores de pistola, além de objetos característicos para uso em assaltos .

Questionado, conforme o delegado, o pastor disse ser um admirador de armas, e sobre o colete, revelou ter ganho de um amigo. A polícia vai investigar a origem das armas e munições de uso restrito. O homem foi preso em flagrante e responderá pelos crime de porte ilegal de armas e receptação, esse último pelos materiais de uso restrito. O caso será investigado e ainda segundo Diego, será averiguado se o pastor teria ligação com algum grupo criminoso. "Isso porque não é comum um cidadão tem em casa um montante de armas assim", finalizou o delegado.