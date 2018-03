Dourados Após assalto, ex-presidiário é baleado em confronto com a polícia

Foto: Sidnei Bronka

Gilnatan Araujo Ramos, conhecido por “Ceará”, foi baleado e preso na noite deste sábado após um assalto no BNH 3º Plano em Dourados. Ele reagiu a uma tentativa de abordagem em frente ao posto de saúde da Vila Cachoeirinha e foi baleado com dois tiros na perna e um no braço direito.

Segundo a polícia, por volta das 19h deste sábado (10), Gilnatan, que é ex- presidiário, já cumpriu pena por tentativa de latrocínio, assalto, tráfico de drogas e outros crimes, teria praticado um assalto na companhia de um comparsa no BNH-3º Plano.

Segundo boletim registrado na delegacia de polícia, a vítima do assalto relata que estava na frente de sua residência tomando Terere e ouvindo música no veículo um Fiat/Palio Wekeend, com o filho de 10 anos, a filha de 16 anos, um primo e também com a esposa, quando dois homens armados com revolveres chegaram e anunciaram o assalto.

Todos foram obrigados a entrar na residência e trancados no quarto do casal, sob ameaça de armas. Eles, deixaram a residência levando o Palio Wekeend, branco com placa de Dourados, aparelhos celulares das vítimas, R$ 900.00, que estava na carteira de uma das vítimas.

Após o roubo, as vítimas procuram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. As forças de segurança foram acionadas, e vários policiais se mobilizaram na tentativa de prender os assaltantes.

Uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), se deparou em frente ao posto de saúde da Vila Cachoeirinha com o veículo tomado em assalto. Os policiais deram ordem de parada ao suspeito que acabou reagindo. Os policiais efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Gilnatan, foi baleado com três tiros e foi socorrido por uma equipe do SAMU ao hospital com vida. A polícia encontrou numa onde o suspeito estava 13 porções de basta base de cocaína escondida dentro de uma bolsa. A polícia investiga a participação de Gilnatan e o comparsa em outros assaltos que aconteceram na tarde de sábado em Dourados.