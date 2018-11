'Roubo a bancos' Após ataque frustrado a banco em MG, polícia pode chegar a criminosos de roubo em MS Em MS os criminosos chegaram a levar meio milhão das agências

Dois ataques criminosos a bancos, o que correu em Chapadão do Sul em Mato Grosso do Sul, onde criminosos levaram cerca de meio milhão de reias de duas agências da cidade e um segundo ataque, este que correu em Frutal, no Triângulo Mineiros, podem levar a polícia a desmantelar uma organização criminosa especializada em roubos dessa natureza.

Dois assaltantes e uma vítima foram mortos na madrugada de ontem, quinta-feira (8) em Frutal (região do Triângulo Mineiro), durante ataque a uma agência do Banco do Brasil no município. Segundo a polícia, os podem integrar a quadrilha que, na noite anterior (quarta - feira, 07), explodiu caixas eletrônicos de dois bancos e invadiram duas lojas em Chapadão do Sul a 441 km da cidade mineira.

Fábio Peró, o Delegado que está com equipes da Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros) em Chapadão do Sul, informou que já contatou autoridades que apuram o assalto em Frutal para confirmar se os crimes foram cometidos pelo mesmo grupo. Em minas, a Polícia Federal assumiu as investigações e, com apoio de outras forças de segurança, segue em buscas por assaltantes na região. (As informações são do site O Correio News).

Peró deve enviar munições apreendidas em Chapadão à PF mineira, para verificar se foram disparadas pelas mesmas armas usadas no assalto em Frutal. Da mesma forma, pretende cruzar informações dos telefones celulares apreendidos com os assaltantes mortos para confirmar se os aparelhos foram usados na cidade sul-mato-grossense.

Se for confirmado que o grupo criminoso é o mesmo, o delegado do Garras afirma que irá a Minas ouvir alguns dos suspeitos já presos. “Tem coisas semelhantes, como os calibres do armamento utilizado, e outras diferentes. Tem veículos usados lá que foram visto na cena aqui. Veículos semelhantes, mesma cor, mesmo modelo”, afirmou.

A troca incessante de informações entre as equipes de investigação para se chegar à autoria dos crimes, independente das fronteiras territoriais, é o que provavelmente foi subestimado pelos bandidos que foram surpreendidos em Frutal ao tentarem arrombar e explodir uma agência bancária naquela cidade.

O serviço de inteligência das polícias, em um trabalho coordenado descobriu que uma caminhonete S-10 fez o trajeto de Uberlândia até Chapadão do Sul na noite que antecedeu o primeiro ataque. Logo em seguida, seis minutos após, em média, seguia no mesmo sentido um Fiat Toro. A caminhonete estava com placas frias e foi vista nas imagens de câmeras de segurança no ataque em Chapadão do Sul, onde participou também um Fiat Toro, o mesmo foi abandonado em Frutal.

Em Minas Gerais, aparentemente a mesma S-10 estava com os bandidos que conseguiram fugir com o veículo, mas o Fiat Toro foi abandonado e recuperado pela polícia e pode ser o mesmo que atuou em Chapadão do Sul.

Pelo que tudo indica são os mesmos veículos que estiveram em Chapadão do Sul, com os mesmos bandidos que conseguiram explodir caixas e roubaram dinheiro, disparando tiros pela cidade, que faziam o trajeto de volta pela mesma região.

Na operação policial para evitar o roubo em Frutal, dois bandidos foram mortos e identificados. Eles são do interior de São Paulo e pertenciam a facção criminosa.

Outro integrante da quadrilha foi preso em Planura, ontem, quinta-feira (08) escondido em uma mata. Na zona rural do município, também foi encontrada uma caminhonete que levava, na traseira, equipamento de serralheria elétrica e rádios de comunicação usados para ouvir a frequência da polícia. Seguem buscas por um terceiro assaltante que estaria no local. Em Frutal, a PM apreendeu parte das armas usadas pelos bandidos.

