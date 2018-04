Angélica Após bebedeiras casal briga e marido esfaqueia mulher

Foto: FOTO: PORTAL ANGELICA

Helenice Rodrigues da Silva de 46 anos foi esfaqueada pelo companheiro Valmir dos Santos Cruz (28) no começo da noite desta sexta-feira (21), segundo boletim de ocorrência, a Policia Civil foi acionada pela recepção do Hospital dizendo que tinha dado entrada na unidade uma vitima de esfaqueamento, no Hospital os policiais foram recebidos pela amiga da vitima Sueli que a socorreu, Sueli informou que o companheiro da amiga em dado momento surpreendeu a vitima com golpes de faca onde ambos caíram ao chão e Helenice foi atingida na altura do peito lado esquerdo.

Com as informações do autor, os policiais foram ate a residência do casal e a encontrou fechada. Segundo vizinhos Valmir já tinha fugido, após diligências pela cidade sem sucesso a recepção do Hospital acionou novamente a policia dizendo que Valmir estava na unidade pedindo informações do estado de saúde da companheira, a policia foi até o Hospital e o prendeu.

Por volta das 19:00h Helenice foi transferida para o Hospital de Nova Andradina.