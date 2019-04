LAGUNA CARAPÃ Após buscas de 4 dias, corpo de produtor é encontrado em rio Homem foi encontrado a 25 metros da ponte onde estava seu veículo

Foto: Divulgação/Redes sociais

O corpo do produtor rural Miguel Dorneles Pereira, de 49 anos, foi encontrado na tarde de ontem, terça-feira (09), ele estava desaparecido há quatro dias na cidade de Dourados.

Natural de Ponta Porã, Miguel morava em Dourados há alguns anos. Era casado e tinha três filhos. Ele plantava soja em sua fazenda, localizada na região de Laguna Carapã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo doi achado perto da ponte do Rio Dourados, na BR-163, entre Dourados e Caarapó, a pelo menos 25 km da ponte sobre o mesmo rio na MS-379 – que liga Dourados a Laguna Carapã – onde a caminhonete do produtor rural, uma Toyota Hilux, tinha sido encontrada.

No fim de semana, os bombeiros usaram barcos, mergulhadores, drones e cães farejadores nas buscas. Até o helicóptero da Polícia Militar foi utilizado para sobrevoar as margens do rio, mas o corpo só foi encontrado nesta terça-feira. A perícia da Polícia Civil esteve no local.