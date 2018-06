'Fatalidade' Após cinco paradas cardíacas, ciclista de 80 anos que caiu no córrego morre na Santa Casa "Caiu no córrego da Avenida Ernesto Geisel na tarde de ontem"

Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami

Confirmada a morte na Santa Casa de Campo grande do ciclista de 80 anos que caiu no córrego da Avenida Ernesto Geisel na tarde de ontem, quarta-feira (6). Segundo a assessoria de comunicação do hospital, ao chegar na unidade, o idoso teve outra parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu.

Vídeo divulgado pelo jornal SBT MS mostra o momento em que o aposentado atravessa a passarela sobre a ponte que fica no Bairro Aero Rancho. Antes de concluir o trajeto na área destinada a pedestres, ele desequilibra e cai em uma área onde não há barreira de proteção. A vítima caiu no momento em que tentava desviar de um poste que fica no meio da passagem.

“O senhor veio pela passarela da ponte e quando foi desviar do poste parece que pisou em falso, perdeu o equilíbrio e caiu”, contou um vigilante que testemunhou o acidente.

nformações do Corpo de Bombeiros dão conta de que o idoso bateu a cabeça e ficou desacordado por alguns minutos. Após recuperar a consciência, ainda às margens do córrego, o aposentado teve três paradas cardiorrespiratórias e foi reanimado por mais de 30 minutos.

Quando foi retirado do córrego e entrou na ambulância, o homem teve a quarta parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa em viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Na unidade de saúde, a vítima teve outra parada, não resistiu e morreu.

*Fonte: por Clayton Neves