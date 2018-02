Colúmbia Após colidir ao furar sinal condutora termina com carro capotado 'O Honda Civic não respeitou a sinalização de pare'

Foto: Reprodução/André Bittar

Acidente entre dois veículos terminou com duas mulheres feridas e na capotagem de um dos carros, na manhã de hoje, quinta-feira (22), no cruzamento da Avenida Caruma com a Rua Urariocara, no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande.

O motorista Elias Santana, 18 anos, contou que seguia na preferencial em um veículo Chevrolet Agile e tinha como passageiros os pais, quando no cruzamento foi atingido pelo Honda Civic, conduzido por uma mulher, que não teve o nome divulgado.

Ainda conforme Elias, o acidente aconteceu porque a condutora do Honda Civic não respeitou a sinalização de pare. Porém, ainda não há informação oficial de quem teria causado a colisão.

Em razão da pancada, o carro dele capotou. As duas mulheres, tanto a mãe do rapaz quanto a motorista do automóvel envolvido não sofreram ferimentos graves, mas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida. A Polícia Miliar de Trânsito para fazer os levamentos no local.