'1 ano e 3 dias' Após condenação de professor a 66 anos de prisão, mãe quer fazer enterro símbólico para Kauan "Eu não tenho um atestado de óbito em minhas mãos. Após essa condenação, eu espero que esse homem fale onde está o corpo do meu filho", disse a mãe

Corpo do menino Kauan foi jogado em rio da capital de MS e até hoje não foi encontrado Foto: Reprodução/TV Morena

A condenação do professor acusado de matar Kauan, chegou em um momento que reacende a esperança da mãe, a dona de casa Janete dos Santos. Após 1 ano e 3 dias de sofrimento, ela quer agora encontrar o corpo do filho.

O professor Deivid Almeida Lopes, de 39 anos, foi condenado pouco mais de 66 anos de prisão por estuprar, matar, esquartejar e jogar no rio Anhanduí, o corpo do garoto, de 9 anos, além de outros crimes de cunho sexual. A sentença foi proferida na tarde de ontem, quinta-feira (28), em Campo Grande.

Sem data prevista, Janete pretende fazer um enterro simbólico, mas, o que mais deseja, é encontrar o corpo de Kauan para realizar uma cerimônia digna.

“Eu não tenho um atestado de óbito em minhas mãos. Após essa condenação, eu espero que esse homem fale onde está o corpo do meu filho. Eu quero enterrá-lo de forma digna”, diz chorando ao G1.

A mãe diz que a notícia chegou em um momento em que não estava tendo mais força para suportar a dor de não poder mais abraçar Kauan.

“Eu estava muito desiludida. É muito sofrimento. Às vezes eu estou vivendo na marra, somente para cuidar dos meus filhos pequenos”, lamenta.

Mãe do menino Kauan sofre com a perda do filho. Foto: Reprodução/TV Morena

Com a condenação, Janete espera que ele confesse onde está o corpo e, por mais que seja uma situação muito triste, acredita que a Justiça está sendo feita.

“Ele tem que confessar essa barbaridade. Ele tirou a vida de uma criança. Parece que ele quis imitar o Bruno que matou a Eliza Samudio, que até hoje não foi encontrado o corpo dela”, explica.

Entenda o caso

O menino de 9 anos morreu asfixiado enquanto era estuprado e, em seguida, o corpo foi esquartejado, colocado em um saco e jogado no rio Anhanduí. A ponte onde ele teria sido jogado fica a 200 metros da casa dele. O Corpo de Bombeiros fez inúmeras buscas no local e militares comentaram a dificuldade em encontrar algo, por conta da água muito suja, árvores e galhos nas margens, além da quantidade de lixo no rio.

