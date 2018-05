Pedro Juan Caballero Após consumo de bebida e LSD estudante cai da sacada de prédio dizendo "Deus existe" "O estudante pulou de cabeça, desesperados o amigos acionaram a Policia Militar"

Foto: Reprodução/Porã News

Identificado como, Victor Hugo Gonzalez Rocha (21), natural da cidade de Juina no estado do Mato Grosso, que segundo informações, estava cursando medicina na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, morreu na madrugada de hoje sexta feira (18), após se jogar da sacada do prédio onde morava.

Segundo depoimentos, Victor se encontrava com uns amigos ingerindo bebidas e jogando truco e em dado momento, se levantou e subiu em uma mureta existente na sacada, disse "Deus Existe", se jogando de uma altura de seis metros do telhado da padaria situada na rua Pedro Ângelo da Rosa esquina com a rua São Luiz, no Bairro Vila Aurea de Ponta Porã.

Ainda segundo registro, o estudante pulou de cabeça, desesperados o amigos acionaram a Policia Militar, que chegou ao local mas o jovem já estava morto. Em seguida o corpo foi encaminhado ao IML à espera dos familiares.