Tráfico Após denúncia anônima polícia intercepta tentativa de tráfico à Três Lagoas

Ricardo Justino da Silva (31), foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rodoviária de Campo Grande, na noite de segunda-feira (20). Ele levava tabletes de maconha e porções de cocaína na mala e o destino seria Três Lagoas.

De acordo com o registro de ocorrência, policiais do Gecam (Grupamento Especializado Com Apoio de Motocicletas) receberam denúncia anônima que um homem moreno, de aproximadamente 30 anos, embarcaria para Três Lagoas com droga. Os militares então foram até o local e fizeram abordagem aos ocupantes do veículo.

Segundo os policiais, eles notaram que Ricardo ficou bastante nervoso quando percebeu a abordagem e confessou que levava droga na mala. Foram encontrados 8 tabletes de maconha e 3 porções de cocaína, que foram apreendidos. Preso em flagrante, Ricardo revelou que recebeu a droga de um desconhecido na Capital, em um encontro no Tijuca.

O acusado ainda revelou, que ele levaria a droga para Três Lagoas e receberia R$ 1,3 mil pelo serviço. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. (Com assessoria).