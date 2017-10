Interior Após discussão homem é execultado a tiros em frente a lava-jato "Os suspeitos são irmãos e estão foragidos"

Foto: Reprodução/Dourados News

Na manhã desta sexta-feira (27), foi excultado a tiros na cidade de Juti, a 311 quilômetros de Campo Grande, Edson Silva Raimundo de 23 anos, em frente ao lava-jato onde trabalhava. Os autores seriam conhecidos da vítima.

Informações são de que Edson no dia anterior (quinta-feira- 26) teria discutido com os autores, que são irmãos. E na manhã desta sexta-feira (27), os irmãos teriam voltado ao local onde conversavam, quando se iniciou novamente uma discussão que terminou com disparos de arma de fogo.

De acordo com a polícia cinco tiros atingiram Edson nas costas, cabeça, braço e tórax. Segundo o site Dourados News, a dupla chegou em uma motocicleta e fugiu deixando o veículo no local. A polícia faz buscas na tentativa de localizar os autores.