Crime Após discussão por lanche na antiga rodoviária homem mata outro com facada no peito "O acusado está foragido"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Com uma facada no peito Silvio HIkari (30), morreu na hora na noite desta terça-feira (07), na rodoviária velha, na Rua Barão do Rio Branco, região central de Campo Grande.

A vítima era usuário de drogas e teria se envolvido em uma confusão por causa de lanche, que resultou no crime. Também dependente químico, o acusado do crime está foragido.

De acordo com registro policial, os dois homens se desentenderam, trocaram xingamentos, ofensas até que o suspeito armado com uma faca, atingiu a vítima na região do peito. O socorro chegou a ser acionado, mas Sílvio morreu no local. Após o homicídio, o agressor fugiu. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não conseguiu encontrar o homem.

Casos de violência são "comuns" nesse local da cidade. Além de abrigar vários usuários de drogas, o Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, que foi desativado em janeiro de 2010, é um dos pontos mais movimentados de prostituição e de vendas de entorpecentes. (Com assessoria).