Dourados Após fuga e abandono de veículo traficante deixa "salário" de 325 quilos no banco do carro

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Traficante que começou a ser perseguido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (29), abandonou um carro roubado com 325 quilos de maconha e conseguiu fugir para a mata. O caso aconteceu na MS-162, trecho que liga Dourados ao distrito de Itahum, distante 233 km de Campo Grande.

De acordo com o registro de ocorrência, foi dada ordem de parada ao condutor de um carro VW Gol de cor prata com placas de Campo Grande. O motorista não obedeceu e começou a fugir, sendo perseguido por policiais militares.

Cerca de três quilômetros depois, o traficante abandonou o veículo e fugiu pela mata, até o momento não foi encontrado. No banco traseiro e no porta-malas do carro, estavam vários tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 325 quilos.

O número de identificação do motor do carro estava adulterado sendo checado que o veículo foi roubado em 2013, em São Paulo.