Capital Após furo de barreira policial, traficante abandona carro roubado com 266 quilos de maconha "Após furo de barreira policial, traficante abandona carro roubado com 266 quilos de maconha"

Traficante abandonou o carro que dirigia em uma estrada vicinal de Mato Grosso do Sul, com 266 quilos de maconha. O veículo estava com placas de Cuiabá, porém, as originais são de Limeira (SP) e não havia restrições de furto ou roubo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito desobedeceu ordem de parada na BR-163, em Rio Verde do Mato Grosso, e seguiu em alta velocidade. Alguns quilômetros depois, abandonou o carro na estrada às margens da rodovia e fugiu.

Dentro do carro foram encontrados 256 tabletes de maconha, que somaram 266 quilos. Segundo a PRF, o veículo tinha sinais de adulteração. Droga e automóvel foram encaminhados à Polícia Civil de Rio Verde.