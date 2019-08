ABIGEATO Após furtar 200 cabeças de gado, homem é preso Ele trabalhava em propriedade rural e furtava animais para vender

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Homem de 41 anos foi preso, na sexta-feira (22) por suspeita de furtar quase 200 cabeças de gado de diferentes propriedades rurais em Camapuã. Com a prisão, 47 animais foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

De acordo com a Polícia Civil, equipe recebeu ontem informação do furto de aproximadamente 20 animais da fazenda arrendada por homem de 44 anos e que o principal suspeito seria o funcionário de uma fazenda vizinha. Segundo a denúncia, o rapaz foi visto na propriedade onde os animais sumiram, na companhia de um estranho, na última segunda-feira (19).

Investigadores foram até a propriedade onde o suspeito trabalhava e, foram informados pelo patrão, que o rapaz havia saído do trabalho no dia anterior, mas que iria voltar à fazenda para fazer o acerto do período em que trabalhou no local.

Policiais esperaram e, quando o homem chegou, na garupa de uma motocicleta, notou a presença da equipe e fugiu por uma área de vegetação. Já na manhã de hoje, ele foi visto na área urbana do município e novamente tentou fugir ao ver os policias, mas foi alcançado e preso.

O suspeito confessou o furto do gado e disse ainda que também furtou 30 animais da fazenda onde trabalhava. Investigações apontam que ele teria cometido furtado outros 100 bovinos na estrada do Cascalho da Marli, onde também fugiu quando percebeu a presença de policiais.

Ele responderá pelo crime de abigeato. Outros dois homens, de 48 e 49 anos, compraram os animais furtados e foram indiciados pelo crime de receptação.

Fonte: Correio do Estado.