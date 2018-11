Jardim Talismã Após furto de carro sem gasolina, ladrão é flagrado e espera chegada da polícia bebendo no bar O proprietário tentou fazer a prisão do suspeito, mas não conseguiu

Um ladrão furtou um carro, a vítima percebeu e o perseguiu. Durante a fuga a gasolina acabou e ele foi interceptado pelo proprietário que tentou prendê-lo, mas o suspeito disse que não era necessário, porque esperaria a chegada da polícia tomando uma cerveja em um bar próximo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Talismã, na região nordeste de Campo Grande.

Segundo o registro policial, o dono do carro deixou o veículo estacionado em frente a sua casa, na noite deste domingo (11). O automóvel, conforme relato do próprio proprietário, estava somente com as portas encostadas e ainda com a chave na ignição. No início da madrugada, quando já estava dormindo foi acordado pela filha, dizendo que estavam furtando o veículo.

Quando a vítima, sua esposa e a filha saíram do imóvel o carro já tinha sido levado, mesmo assim decidiram ir atrás, alcançando o suspeito alguns metros depois, porque a gasolina do veículo tinha acabado.

O proprietário tentou fazer a prisão do suspeito, mas não conseguiu. O ladrão, um jovem de 21 anos, disse que ia tomar uma cerveja em um bar próximo até que a polícia chegasse ao local.

A Polícia Militar, que tinha sido acionada por uma ligação da família para número de emergência, 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foi até o local e encontrou a família onde o veículo tinha sido abandonado pelo suspeito.

Com base nas informações do proprietário do carro foi até o bar indicada, onde o suspeito estava bebendo com outros homens. Ele assumiu a autoria do furto e ainda disse que nenhum dos homens que estavam presentes ao estabelecimento tinha relação com ele.

Ele foi preso em flagante pelo crime e encaminhado junto com o veículo para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) dentro.