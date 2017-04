Avenida Guaicurus Após ligação, jovem pega moto escondida do pai e morre em colisão com meio-fio de avenida "Levava um bilhete no bolso"

Por: Tero Queiroz 24/04/2017 às 09:32 Comentar Compartilhar

"você sabe quem é. Eu te amo. Apesar de tudo que aconteceu, você é tudo para mim", dizia o bilhete. Foto: Reprodução/Marcos Moura Daniel Pontes Contenção (17), morreu em acidente de trânsito após pegar a motocicleta do pai escondida. O fato aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira (24), na Avenida Guaicurus, na região do Jardim Itamaracá, região sul de Campo Grande. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cléverson Alves, a vítima seguia em uma motocicleta Biz, de cor branca, no sentido bairro/centro, quando por algum motivo que ainda será investigado, bateu a roda no meio-fio, perdeu o controle da direção, colidiu na guia da rotatória e foi arremessado a quase 15 metros. Ainda de acordo com o delegado, o jovem usava capacete, mas a pancada foi forte na região da cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e ainda tentou reanimar a vítima, porém já havia muito o que se fazer. O adolescente morreu no local. O pai de Daniel disse a polícia que estava tomando banho quando o filho saiu com a motocicleta. Ele ainda tentou ir atrás para impedir que Daniel saísse, mas não conseguiu alcançá-lo. No bolso da calça que o adolescente usava foi encontrado um bilhete com a frase: "você sabe quem é. Eu te amo. Apesar de tudo que aconteceu, você é tudo para mim". O pai disse que o filho tinha envolvimento amoroso com uma menina e minutos antes de sair de casa, havia recebido uma ligação. A polícia abrirá inquérito de investigação para chegar aos reais motivos da saída do rapaz.