Caça predatória Após matar 'queixadas' e serem pegos com armas, trio acaba preso

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana foram acionados por Policiais Militares do 7º Batalhão nesta quinta-feira (11) às 21h00, em razão da prisão de quatro caçadores, que retornavam de uma caçada ilegal, após matarem quatro “queixadas”, (porco do mato).

De acordo com a PM7º, os autores conduziam um veículo VW Voyage, e no interior do carro estavam três indivíduos, de 22, 25 e 26 anos, dois residentes em Aquidauana e um em Anastácio que foram apreendidos após a PM encontrar os animais mortos no carro. Ainda segundo a polícia, foram encontradas no veículo uma uma pistola calibre 22, um rifle calibre 22, além de 13 munições calibre 22, todas as armas segundo o registro não possuiam documentação.

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados por caça ilegal e porte ilegal de arma. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão e do porte de arma de dois a quatro anos de detenção.

Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 2.000,00 cada um pelo abate dos animais, perfazendo R$ 6.000,00. (Com assessoria).