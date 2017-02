Interior Após motim, presos são encaminhados para delegacia em Dourados

Os objetos usados pelos presos foram apreendidos pela polícia Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Os sete presos que realizaram motim em uma das celas forte da PED (Penitenciária Estadual de Dourados), no qual resultou na morte de José Alécio dos Santos, 35, e fizeram outros dois reféns, foram encaminhados na manhã desta sexta-feira (24) para o 2º Distrito Policial, em Dourados.

Os internos são Danilo Mauricio Souza Ferreira; Davidson Almiro Santos Oliveira; Everton Calixto Flores; Maycon Braga Prado; Gerson Nascimento de Andrade; James Willian Rodrigues da Rocha e Rodrigo Lourenço dos Santos.

Consta ainda que nem todos estavam na mesma cela, alguns internos estouraram os cadeados para entrarem na cela forte e assassinar José. Objetos usados pelos internos durante a ação foram apreendidos pela polícia.

Eles foram encaminhados para a delegacia, porém ainda não se sabe se todos serão autuados pelo crime.

Policiais militares da Força Tática com o apoio do canil estiveram no local, dando apoio nas negociações, assim como a Comissão dos Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).