'BALCÃO DE NEGÓCIOS' Após os 101 quilos de cocaína desaparecidos, Gaeco cumpre prisões de mais policiais em MS Outros dois policias foram presos nesta manhã (08) em Aquidauana

Agentes do Gaeco trabalham nas buscas na 1ª DP de Aquidauana Foto: O Pantaneiro

O Grupo de Atuação Especial e Com ao Crime Organizado (Gaeco), cumpre nesta manhã de segunda-feira (08), cumpre 16 mandados de prisão, dois desses são contra os policiais civis, Gil Emerson Vasconcelos Santana e Paulo César dos Reis, ambos lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, eles foram presos e trazidos para a Corregedoria Geral em Campo Grande, de acordo com o delgado-geral Marcelo Vargas, o procedimento é para ouvir os suspeitos na sequência ficarão pesos na 3ª Delegacia de Polícia da Capital.

Segundo o Gaeco, há mandados de prisão temporária (com duração de cinco dias) e mandados de busca e apreensão expedidos contra os investigadores.

A delegacia também foi vasculhada. Ainda de acordo com Vargas, os delegados locais, Carlos Delano e Elton Galindo acompanham a ação. Em preventiva o Gaeco deve levar hoje para a prisão 12 pessoas, duas delas em medida temporária. Outros 8 mandados de busca estão sendo cumpridos pelo Grupo.

Intitulada, ‘Balcão de Negócios’, a operação deflagrada nesta manhã investiga organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, de armas e corrupção policial. O trabalho se concentra em Campo Grande e Aquidauana.

A ação é desdobramento da prisão do delegado Eder Oliveira Moraes, de 50 anos, no dia 24 do mês passado. Na ocasião o delegado teria articulado o sumiço de 101 quilos de cocaína da delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, o caso foi acompanhado pela Corregedoria de polícia do mesmo departamento, que resultou na prisão de 11 suspeitos.