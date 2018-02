Vida Nova Após perseguição adolescentes são presos em carro roubado No veículo, estava também uma porção de oito gramas de cocaína

Foto: Reprodução/André Bittar

Dois adolescentes, um de 17 anos e outro que não teve a idade revelada, foram apreendidos na madrugada dessa quinta-feira (08) depois de uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar. Os dois, e mais um jovem, identificado por eles como Mateus Martins de Oliveira, de 18 anos, estavam em um carro que tinha sido roubado há dois dias.

Uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pelo bairro Nova Lima, quando se depararam com um Gol preto e ao checar a placa do veículo, descobriu que ele tinha sido roubado na noite da última terça-feira (6).

Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo, que fugiu pelas ruas do bairro, iniciando uma perseguição. Ao chegar no bairro Vida Nova, Mateus, que dirigia o veículo, jogou o carro na direção da viatura policial, provocando a batida dos dois carros no muro de uma residência.

De dentro do carro roubado saíram os dois adolescentes e Mateus, que disparou diversas vezes contra a equipe policial.

Uma equipe do Batalhão Tático foi acionado e conseguiu encontrar os dois adolescentes. No veículo, estava também uma porção de oito gramas de cocaína.

O adolescente de 17 anos não foi reconhecido pelas vítimas, já o outro, que estava com a droga, foi identificado porque a roupa que usava era a mesma usada no dia do roubo. Mateus não foi encontrado, mas reconhecido pelo proprietário do veículo através de foto.

O carro foi entregue à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos), um dos adolescentes, de 17 anos, foi liberado, o outro, como estava sob posse do entorpecente, permaneceu apreendido.