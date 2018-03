Avenida Guaicurus Após perseguição e tiroteio Choque prende sete acusados de roubos de veículos e assaltos 'Após o roubo a mão armada no centro a Polícia iniciou buscas'

Sete presos envolvidos em roubos de carros na Depac Piratininga Foto: Divulgação/PM

Uma quadrilha presa por suspeita de roubar pelo menos três carros levaria os veículos para a Bolívia. No total sete pessoas foram presas pelo Batalhão de Choque na ação que contou com perseguição e tiros pela Avenida Guaicurus, na noite desta quarta-feira (14) no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande-MS.

Conforme a polícia, os suspeitos foram identificados como: Allex Lopes da Fonseca, 24, Rafael Trajano da Silva Kanashiro, 27, Eder Gabriel Amorim Gonçalves, 18, Everton Alberto Galvão Freitas, 31, Jonatan Kennedy Silva de Matos, 23, Douglas de Souza Fernandes, 20, e Willian Barbosa, 18.

Após o Batalhão de Choque ser informado sobre um roubo com uso de arma de fogo na área central da cidade. As buscas pelos bandidos foram direcionadas no bairro Itamaracá onde militares tinham informações sobre vários roubos de veículos na região.

Por volta das 4h, os policiais avistaram o Fiat Punto e o Hynduai HB20 roubados estacionados na rua Naor Lemes Barbosa quase esquina com a rua Salomão Abdala. Neste momento, dois rapazes se aproximaram com garrafas de gasolina, abasteceram e entraram nos carros.

Ainda segundo o Batalhão, houve a tentativa de abordar os motoristas, porém os dois fugiram. Viaturas do Choque perseguiram os veículos e conseguiram abordar o HB20 depois que policiais atiraram nos pneus traseiros do carro. O motorista foi identificado como Everton Alberto Galvão Freitas, o “Pica Pau”, 31.

Perseguição

Carros apreendidos após perseguição e colisão com poste. Foto: Divulgação/PM

A perseguição policial continuou ao Fiat Punto por pelo menos mais 15 minutos. Os policiais também atiraram nos pneus do carro, mas o motorista continuou a fuga.

Já na avenida Guaicurus, o bandido perdeu o controle da direção, bateu em poste de energia e em seguida em um muro. Na batida, os dois pneus dianteiros furaram e foi quando os policiais conseguiram prender o motorista, Rafael Trajano da Silva Kanashiro, 27.

Os dois confessaram o roubo a mão armada ao HB20 com a ajuda de Allex Lopes da Fonseca, 24, preso em seguida.

Prisões

Foto: Divulgação/PM

O trio revelou que levaria o veículo para a Bolívia, mas negaram participação no roubo do Punto. Questionados, os suspeitos levaram os policiais até uma casa no Bairro Estrela Dalva onde encontraram Jonatan Kennedy Silva de Matos, o “Playboy” 23. Ele também é suspeito de ter participação direta no roubo ao HB20.

Em seguida, com informações dos presos, os militares foram até o bairro Chácara das Mansões onde em uma propriedade rural encontraram Willian Barbosa, o “Paulista”, 18, e Douglas de Souza Fernandes, 20.

Segundo os policiais, os dois tinham o papel de de guardar veículos furtados ou roubados antes de serem despachados para os destinos, que geralmente era Bolívia ou Paraguai. Ainda na chácara foi encontrado um Celta roubado no dia 2 de fevereiro deste ano.

Os sete foram presos em flagrante e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Com eles também foi encontrada a arma usada nos roubos. Já os veículos foram encaminhados para a Defurv (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos). (Com CG News).