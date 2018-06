Fronteira Após perseguição e tiroteio homem foge deixando 493 quilos de maconha "O motorista do veículo saiu de pista, abandonou o automóvel às margens da rodovia e adentrou à mata"

Na noite de sábado (2/6) a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 493kg de maconha em veículo abandonado após motorista desacatar ordem policial e ainda fazer disparos contra o agente que realizou a abordagem para a parada.

A equipe fiscalizava na BR-463 km 68, Posto Capey, em Ponta Porã, quando deram ordem de parada ao motorista de um GM/Santana com placas de São José do Rio Preto (SP), que seguia sentido Dourados.

O condutor não obedeceu a ordem e ainda disparou tiros de arma de fogo na direção do policial que emitiu a ordem. Ameaçado, ainda tentou desferir disparos contra o agressor, que conseguiu fugir em alta velocidade.

Após dois quilômetros de acompanhamento tático, o motorista do veículo saiu de pista, abandonou o automóvel às margens da rodovia e adentrou à mata, não sendo possível localizá-lo.

No interior do porta malas do veículo foram encontrados grande quantidade de maconha, que após pesagem chegou à 493kg da droga, no entanto, a arma utilizada pelo motorista não foi encontrada.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados a Polícia Civil em Ponta Porã.