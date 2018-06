Ponta Porã Após perseguição e tiroteio, traficantes abandonam veículo roubado com 160 kg de maconha "E ainda 5,3 kg de cocaína"

Um veículo foi abandonado cheio de drogas, por dois traficantes, na madrugada de hoje, segunda-feira (11), na BR-463, em Ponta Porã/MS.

Os ocupantes do veículo, placas de Ribeirão Preto/SP não obedeceram a ordem de parada e na fuga atiraram contra os policias. Os criminosos abandonaram o veículo após dois quilômetros de perseguição, com 160,7 Kg de maconha e 5,3 de cocaína.

Na checagem do veículo constatou se produto de furto. Os suspeitos não foram localizados.

*(Com informações do site Boca do Povo News).