Centro Após perseguição e troca de tiros criminoso morre em confronto com Choque "Após não obedecerem a guarda municipal, amargaram a presença do Batalhão de Choque"

O homem que morreu após troca de tiros com o Batalhão do Choque, na madrugada desta terça-feira (11), ainda não foi identificado, o tiroteio aconteceu na Rua da Abolição, na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal contou que tentou abordar dois homens que vendiam droga em um Fiat Palio branco na 15 de Novembro, próximo a Praça Ary Coelho. Porém, o motorista não obedeceu e tentou fugir.

Ainda conforme o registro, em seguida houve perseguição e próximo a Avenida Bandeirantes, os criminosos atiraram na equipe. Na sequência, o condutor do Palio perdeu o controle da direção e colidiu contra o meio-fio.

Após a colisão os homens abandonaram o veículo e foram em direção a uma casa, pularam o muro dos fundos da residência na tentativa de fuga. Segundo a polícia, dada a situação o reforço policial foi acionado. A quadra foi fechada pelas equipes. Durante buscas pelos bandidos, os militares ouviram tiros e revidaram. Um dos suspeitos foi baleado. Ele foi socorrido e levado para Santa Casa, mas morreu.

Após a captura dos criminosos foram encontrados revólver, tipo garrucha com dois canos com uma munição, porção de pasta base de cocaína, dois celulares com mensagens referentes a venda de drogas e R$ 504,86 em dinheiro. O outro suspeito fugiu e ainda não foi localizado.