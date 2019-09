ApÃ³s queimada, ossada humana Ã© encontrada no Parque dos Poderes

ACHADO DE CORPO Após queimada, ossada humana é encontrada no Parque dos Poderes Cadáver enterrado foi encontrado neste domingo

Foto: Mayara Bueno, Midiamax

Ossada humana foi encontrada ontem (01) as 14h no Parque dos Poderes, entre a rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues e Avenida do Poeta em Campo Grande.

Segundo o registro de ocorrência, o cadáver foi encontrado em meio a vegetação consumida pelo fogo no último dia 23, quando o Parque foi arrasado por chamas. O crânio estava com uma lesão.

A polícia recolheu o material ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames.

Ainda não se sabe, se o incêndio na vegetação tem relação com o crime.O caso ainda vai ser registrado na 3° Delegacia de Polícia de Campo Grande e será instaurado um inquérito para investigar as circunstâncias.