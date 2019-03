ApÃ³s ser acusado de espancar jovem, mÃ©dico emite nota dizendo ser inocente

VIOLÊNCIA Após ser acusado de espancar jovem, médico emite nota dizendo ser inocente Caso teria ocorrido no último dia 03 em Pedro Juan Caballero

Foto: Reprodução/Porã News

Médico e professor universitário realiza comunicado a opinião pública após ser acusado de suposta agressão na fronteira.

O médico Aldo Ruben Zaracho, após ser acusado de uma suposta agressão a uma estudante universitária na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, realizou um comunicado a opinião pública no final da tarde de quarta feira (13) onde disse que deixará a investigação a cargo da justiça, pois segundo o suspeito, ele não cometeu nenhum caso punível conforme se poderá observar ao termino das investigações. Diz ainda que deixa o caso na mão de Deus, e que esta seguro de não haver causado danos a alguém e que seguirá atuando como um jovem profissional médico que esta abrindo caminhos através do trabalho junto a comunidade.

O profissional disse ainda, estar consciente de que deve enfrentar este tipo de obstáculo, afirmando que apenas para conhecer a natureza mediocre de alguns seres humanos e para aprender a conviver e aprender.

O jovem médico, chega a pedir paciência a comunidade, pedindo que não o julguem tendo em base as falsas acusações, pois estas, segundo o médico, tem o único objetivo de causar estragos a imagem de um bom homem e a de um profissional em medicina e pede que a justiça do homem busque a verdade e que a divina se mostre.

Veja o comunicado na integra.

Foto: Reprodução/Porã News

CASO

Segundo o site Amabay News, uma jovem estudante brasileira do curso de medicina na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero teria sofrido violência, essa feita por Aldo, que além de médico é professor na Universidade Uninter, em Pedro Juan Caballero.

Aldo é suspeito de ter agredido a ex-namorada identificada como, que é estudante de medicina da universidade Del Pacífico, localizada também em Pedro Juan Caballero.

Conforme o site, o agressor teria golpeado a vítima com socos e depois arrastado a ex pela rua, isso após a jovem não aceitar reatar o namoro. As agressões, segundo o site, ocorreram no último dia 03 deste mês, por volta das 6h, no Centro da cidade de Pedro Juan Cabllero. Ainda segundo relato, após ser espancada a vítima foi ameaçada de morte, sob ordens de que deveria deixar a cidade.