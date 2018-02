Dourados Após ser arremessado à 50 metros motociclista morre e motorista de carro foge . O autor, segundo informações de familiares à polícia, fugiu porque corria o risco de linchamento

Foto: Reprodução/Adilson domingos

O motociclista João Damásio Gonçalves Martins, 63 anos, morreu após se envolver em acidente com uma picape. O acidente aconteceu por volta das 22h de ontem, domingo (11), no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Iguaçu, na Vila Progresso, em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Shineray preta com uma carretinha acoplada atrás, quando no cruzamento foi atingido por um veículo Fiat Strada prata conduzido por Thiago Branquinho Nonato, 25 anos.

A pancada foi tão forte, que o corpo da vítima foi arremessado para o canteiro central - a cerca de 50 metros do local onde houve a colisão. João morreu na hora. A motocicleta dele ficou enroscada na frente do veículo que foi parar no cruzamento com a Rua Ipiranga - a 100 metros do ponto da batida.

Ainda de acordo com registro policial, não havia sinais de frenagem na pista. No carro, foram encontrados duas latas abertas de cerveja. O autor, segundo informações de familiares à polícia, fugiu porque corria o risco de linchamento. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.