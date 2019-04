DOURADOS Após ser enforcado e enrolado em lençóis, corpo é desovado às margens de rua O homem ainda não foi identificado

Perícia faz averiguações no local Foto: Adilson Domingos

Encontrado enforcado e enrolado em lençóis, o corpo de um homem ainda não identificado. O cadáver achado por volta das 9h de hoje, estava à beira de uma rua na cidade de Dourados.

Conforme o site Dourados News, a suspeita é que o homem tenha sido morto em uma outra localidade e na sequência tenha sido desovado na rua Arapongas, região sul de Dourados.

Enrolado em três lençóis, o corpo tinha tatuagem de dragão no braço esquerdo e as palavras “Bugão” e “Patrícia”. A perícia da Polícia Civil está no local para os levantamentos de rotina e posteriormente encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).