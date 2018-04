Ernesto Geisel Após ser “fechado”, carro capota e bate em poste Vítimas se acidentaram quando iam juntas ao trabalho na manhã de hoje

Foto: Bruno Henrique/Correio do Estado

Um carro do modelo Palio Weekend capotou na Avenida Ernesto Geisel, nas proximidades do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, às 7h20min de hoje (28). Duas pessoas, uma jovem de 29 anos e um rapaz de 24 que estavam dentro do veículo tiveram que ser retirados com o auxílio de equipamentos e técnicas de salvamento.

De acordo com o tenente Henrique Manoel Falcão, do Corpo de Bombeiros, as vítimas não ficaram presas entre as ferragens, mas o procedimento foi necessário para garantir que saíssem em segurança.

Testemunhas informaram, segundo o tentente, que “o veículo foi 'fechado' por outro, girou, bateu num poste, girou novamente e bateu em um portão, até parar”. Por causa das manobras, as partes traseira e dianteira do veículo ficaram bastante danificadas.

Morador da região, que não quis se identificar, afirmou que o carro também chegou a bater na defesa metálica que isola o córrego Anhanduí da pista. "E ele veio muito rápido. Desviou para não cair no córrego e capotou", completou.

Agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) que passavam pelo local no momento do acidente, ajudaram a isolar a avenida para facilitar o trabalho dos socorristas.

De acordo com familiares da jovem, que estavam no local, eles são amigos e iam juntos para o trabalho nesta manhã. Motorista e passageira sofreram apenas escoriações e foram encaminhados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) mais próxima.