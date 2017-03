Jardim Centenário Após ser roubado, homem vai atrás dos criminosos e prende ladra usando crack na praça

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem de 41 anos decidiu procurar e prendeu, por conta própria, uma mulher, de 29, que lhe roubara junto de comparsas, na região do Jardim Centenário, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (24).



Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 23h45, horas depois de ser roubado o homem revoltado foi atrás dos criminosos. No momento do crime a vítima andava de bicicleta para se exercitar na região, quando foi surpreendida por três homens e uma mulher.



A acusada identificada como sendo Ana Gabriela Rodrigues de Anastácio (29), era quem portava a faca usada no crime. Sob ameaça, Ana e os comparsas tomaram R$ 100 em dinheiro e fugiram na sequência.



Irritado com o crime, a vítima não se conteve e decidiu ir atrás dos criminosos. Em buscas pelo bairro o homem localizou Ana Gabriela em uma praça, fumando crack, já sozinha, sem os comparsas, e a prendeu após luta corporal.



O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. Descontrolada por conta do uso da droga, Ana Gabriela precisou ser algemada.



Policiais tiveram que acionar seus familiares e conduzi-la a um hospital para ser medicada.

Em seu depoimento, disse que o dinheiro foi repartido com os colegas, mas não soube dizer nomes e o local onde moram. A acusada foi indiciada em flagrante por roubo. (Com registro).