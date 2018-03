Itaporã Após soar o alarme, ladrões fogem 'deixando tudo' em agência de Correios 'Arrombaram a porta, deixaram até documento de identificação'

Foto: Reprodução/Itaporã agora

A agência dos Correios de Itaporã, município distante 234 Km de Campo Grande. A agência de Correios da cidade, localizada no Centro do município, foi alvo de bandidos, na manhã do domingo (04). De acordo com a Polícia Militar, uma antessala chegou a ser arrombada.

Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 6h10 por para atender uma ocorrência de disparo de alarme na agência dos Correios

Ao chegar no local aparentemente nada havia de errado, a guarnição resolveu chegar um corredor ao pular o muro foi constatado um arrombamento na porta lateral. Feito buscas na área interna e externa dos Correios não foi encontrado nenhum indivíduo, somente uma mochila com aparato que deveria ser usado para o furto.

A guarnição entrou em contato com uma funcionária dos Correios que informou que o local onde os indivíduos tiveram acesso continha encomendas e computadores e que ela entraria em contato com o gerente geral que mora na cidade de Dourados para avaliar e averiguar através das câmeras de monitoramento.

Dentro da mochila foi encontrado os seguintes instrumentos ; luva 01,máscara 01, carregador para celular 01, extensão energia elétrica 01, pulseira tipo reggar 2, certificado de registro de licenciamento de veículo 01, mochila para notebook 01.

Foi orientado que ele se deslocass fosse até Depol para um melhor esclarecimento pois com a chegada da guarnição, os indivíduos saíram correndo deixando para trás, uma mochila com ferramentas e documento de uma moto Kasinski Mirage 150 em nome de José Carlos Santana.

A polícia investiga o crime e informou que aguarda os laudos periciais e o levantamento dos Correios, que deve apontar se algum bem foi levado da agência.