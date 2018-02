Jardim Monte Alegre Após tentativa de assalto dupla mata cidadão a poucos metros de casa 'Queriam o celular da vítima, que segundo testemunhas, reagiu a ação dos criminosos'

Um homem identificado como Ademar Pereira de Souza, de 32 anos, morreu em uma tentativa de assalto no cruzamento da Rua Padre Julião Urquiza com a Eva Peron no Jardim Monte Alegre em Campo Grande, na noite de ontem, quinta-feira (22).