PRF Após tentativa de fuga PRF apreende maconha e prende batedor

Foto: PRF

Na noite de ontem, 21 de março, no km 68 da BR-463, em Ponta Porã/MS, foi dada ordem de parada ao veículo CHEVROLET/COBALT com placas aparentes de Dois Irmãos do Buriti/MS, o condutos não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente, o motorista perdeu o controle do automóvel saiu de pista e caiu em um barranco.

No interior do veículo, foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 448 kg (quatrocentos e quarenta e oito quilos) do ilícito. A equipe encontrou ainda, um rádio telecomunicador o qual era utilizado para comunicação com "batedores"

que avisam se havia ou não policiamento durante o trajeto percorrido pelo traficante.

Os policiais observaram que antes do COBALT, havia passado um CITROEN/DS4 com placas de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 30 anos, em companhia de um passageiro de 51.

Os policiais localizaram o CITROEN e no interior do veículo foi encontrado um rádio telecomunicador na mesma frequência do COBALT, confirmando que ele era o batedor.

O motorista do CHEVROLET/COBALT, um homem de 21 anos, declarou ter pego a droga no Paraguai e que receberia a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte. No veículo foi constatado ainda, que havia sinais de adulteração com placas originais de São Bernardo do Campo/SP onde tinha registro de roubo/furto.

Os três homens, os carros e a droga foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã/MS.