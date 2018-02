Após ultrapassagem indevida, jovem é preso por dirigir embriagado na BR-163

Foto: Edição MS

Um jovem, de 29 anos, foi preso por dirigir embriagado após ser flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizando uma ultrapassagem indevida na BR-163, em Coxim.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais flagraram o momento em que o condutor de uma Toyota Hilux, com placas do estado de São Paulo, realizou uma ultrapassagem indevida.

Durante abordagem, os policiais verificaram que o autor apresentava sinais de embriaguez como olhos avermelhados e odor etílico. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,56 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim. O veículo foi entregue ao advogado do autor.