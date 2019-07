SÃO LOURENÇO Após uma semana foragido, polícia prende comerciante que matou tio a tiros Suspeito deixou de apresentar por duas vezes e acabou preso nessa terça-feira (22)

Miguel Arcanjo Camilo Junior matou o tio durante uma briga Foto: Reprodução/Facebook

Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (22), ele estava foragido há uma semana, suspeito de matar o tio, Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos, a tiros no dia 16 desse mês, em eu estabelecimento comercial na Rua Marquês de Lavradio no Jardim São Lourenço, em Campo Grande.

O comerciante está preso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, e nesta manhã deve ser encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia da Capital. “Já informei do delegado Tiago Macedo (responsável pelo caso) sobre o cumprimento do mandado e amanhã ele deve ser ouvido”, comentou o delegado Guilherme Carvalho Rocha, plantonista da Depac, as informações são do site Campo Grande News.

Júlio César Marques, advogado de defesa acabou deixando o caso, após o suspeito não se apresentar a delegacia no último dia 19, ele já havia deixado de comparecer no dia 18, data estipulada pela defesa para apresentação.

Enquanto fazia a defesa do comerciante, Júlio alegou que o cliente estaria sofrendo de síndrome do pânico e concebeu avaliações de proximidades extremas entre a vítima e o suspeito.

MORTE

Osvaldo Foglia Junior, 47 anos, foi morto a tiros em uma conveniência na Rua Marquês de Lavradio. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi até o local cobrar uma dívida do sobrinho.

A dupla acabou discutindo e Miguel disparou vários tiros contra Osvaldo. Ele morreu na hora. Miguel fugiu em um veículo Chevrolet Camaro, encontrado no dia seguinte no quintal de uma residência no bairro Cristo Redentor.