Segurança pública Após vários roubos ladrões são presos com arma de fogo e pertences das vítimas "Os ladrões levavam roupas no carro que praticavam o crime, para trocar após o roubo e para dificultar suas identificações"

Celulares, dinheiro, armas e munições foram localizados com os suspeitos Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

Três homens foram presos na tarde de ontem (10), no cruzamento das avenidas Via Parque com a Mato Grosso, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. Os suspeitos foram identificados como sendo Evandro Canavarro Ximenes (20), Hércules Alves de Souza (18), Raphael Augusto Terlecki Valdez (26).

De acordo com o Batalhão de Choque, a equipe foi acionada para atender ocorrência de roubo em uma conveniência na região. Os bandidos estavam armados em um Chevrolet Kadett, de cor vemelha, com placas HQW-1874.

Possuindo estas informações, os policiais passaram a fazer buscas pelos bandidos, que foram encontrados nas proximidades da rotatória da Avenida Mato Grosso. Com os três rapazes, foram localizados revólver calibre 38, seis munições intactas, arma de brinquedo, sacolas com dinheiro, dois celulares e uma carteira preta.

Questionados sobre roubos, os três confessaram que tinham assaltado uma farmácia e uma conveniência. Os objetos encontrados pertenciam às vítimas dos dois estabelecimentos. Além disso, segundo a polícia, o trio à bordo do veículo, vinha cometendo vários crimes. Na última sexta-feira (8), eles invadiram um mercado na Vila Nasser.

No automóvel, também foram encontradas várias roupas, que eram utilizadas pelos três após os roubos para dificultar a identificação deles. O trio foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.