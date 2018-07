Balanço Apreensões de drogas caem 17% e de cigarros crescem em MS "Apreensões de cigarros contrabandeados do Paraguai aumentaram significativamente, em 2017 foram 19.202.940 maços"

Foto: Reprodução

Balanço semestral das apreensões em Mato Grosso do Sul pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra aumento nas apreensões e armas, munições, cigarros e cocaína. As ações fazem parte da Operação Égide, que vem intensificando o combate à criminalidade na região de fronteira desde julho de 2017.

As apreensões de cigarros contrabandeados do Paraguai aumentaram significativamente, em 2017 foram 19.202.940 maços, esse ano já atingiu 26.398.490 maços, um aumento de 37%.

Porém, a apreensão total de drogas no primeiro semestre de 2018 caiu em 17,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 104.926kg de drogas. Cocaína foi a droga que teve um aumento de mais de 80%. Em 2017 foram 1.240kg e 2.235kg em 2018, ocasionado pela apreensão recorde no Estado de 889kg em Água Clara.

As apreensões de armas aumentaram 35%. Nesse ano foram 42 armas apreendidas e no mesmo período do ano passado, 31. Já as munições aumentaram em mais de 5 vezes, cerca de 373%. Em 2017 foram 3.957 unidades e em 2018 foram 18.749 unidades. As munições apreendidas são dos mais variados calibres.

A PRF recuperou 252 veículos em 2017 e 263 nesse ano. Um aumento de 4,3%.

O número de pessoas presas reduziu em 14,5%. De janeiro a junho de 2017 foram 1.337 pessoas detidas pela PRF e no mesmo período deste ano foram 1.143.

O resultado do aumento de cocaína, foi pela apreensão de 889 kg da droga, ocorrido no dia 22 de março, em Água Clara.