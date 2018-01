Ambiente 'Areieira' é multada em R$ 10 mil por destruir área de preservação A empresa mineradora ainda atuava sem licença

A PMA (Polícia Militar Ambiental) autuou ontem, quinta-feira (25) uma mineradora por extrair areia do córrego Puitã, em Tacuru – a 427 quilômetros de Campo Grande. Além de operar sem licença ambiental, a empresa também alterou uma área de proteção permanente do córrego.

Segundo militares, a retirada da areia era feita por uma draga instalada no leito do córrego Puitã, com canos levando o material até um depósito à margem do curso d’água.

A empresa já foi fechada em 2016 e, mesmo sem ter obtido a licença ambiental, descumpriu o embargo realizado à época e voltou a funcionar. A draga e máquinas foram apreendidas e as atividades foram interditadas novamente. A empresa, com sede em Amambai, foi autuada administrativamente e multada em R$ 10 mil.

Os responsáveis pela infração responderão por crime ambiental de funcionar atividade poluidora sem licença e degradar área de preservação permanente. A pena prevista para cada um dos crimes é de um a três anos de detenção.

Além disso, a empresa foi notificada a apresentar um plano de recuperação da área degradada.