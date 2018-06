Assaltante de caminhão que simulou falso frete é preso pela PRF Suspeito foi surpreendido pelos agentes pedindo carona na rodovia

Por: Correio do Estado

Um homem acusado de assaltar caminhoneiros, simulando falso frete, foi preso na Operação Égide, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os outros dois assaltantes que abordaram a carreta na BR-163, no quilômetro 128, em Campo Grande, fugiram antes da chegada da polícia.

Durante ronda realizada na Unidade Operacional da PRF em Naviraí, os agentes receberam denúncia de que um caminhoneiro estaria realizando assaltos, em estrada vicinal que levava até uma plantação de cana-de-açúcar. As informações iniciais da denúncia explicavam que dois homens estariam armados e um terceiro vestia uma jaqueta e mochila preta.

A equipe se dirigiu ao local e avistou um homem pedindo carona às margens da rodovia, com as mesmas características descritas. O ser abordado, o suspeito de 31 anos não soube explicar de onde vinha ou para onde ia, e, ficou bastante nervoso com a presença dos policiais.

Em seguida, os agentes encontraram a vítima, um rapaz de 36 anos, que ainda estava no local. Ele reconheceu o assaltante e contou a equipe da PRF que os outros envolvidos no assalto fugiram para dentro do canavial, depois de desistirem de amarrá-lo e por não conseguirem dar partida na carreta.