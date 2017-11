Roubo de camionete Assaltante morre em confronto com a PM depois de acidente Autor e comparsa bateram veículo roubado em muro no Residencial Dioclécio Artuzi

Foto: Adilson Domingos/MS em Foco

Assaltante identificado como Vanderson Marques dos Santos, de 18 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar de Dourados na noite de ontem, após roubo de uma camionete. O autor e ocomparsa que conseguiu fugir bateram o veículo durante fuga, no muro de uma casa no Residencial Dioclécio Artuzi. Vanderson resistiu à prisão e, conforme registrado no boletim de ocorrência, disparou contra os policiais que reagiram.

Segundo nota divulgada à imprensa, os fatos ocorreram por volta das 20h30. Os ladrões invadiram uma residência na Rua Noca Dauzaker, no Parque Nova Dourados, renderam as vítimas mediante ameaça com arma de fogo e tomaram a camionete Toyota Hilux da família. O caso foi denunciado à PM que flagrou o veículo em alta velocidade na região do Residencial Esplanada, onde houve tentativa de abordagem.

Os autores não obedeceram ordem de parada, mas bateram com a camionete no muro de uma casa no Dioclécio Artuzi. Eles abandonaram o veículo e fugiram a pé, invadindo várias residências. Vanderson foi cercado nos fundos de um dos imóveis e atirou contra os policiais que, por sua vez, reagiram. Ele foi baleado e chegou a ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo a PM, apesar de jovem, o rapaz acumula passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ele estava com um revólver calibre 32 com cinco munições deflagradas. Na camionete havia uma pistola de airsoft, usada para intimidar as vítimas, uma touca e um boné usados no assalto. Os policiais trabalham agora para tentar identificar e localizar o outro envolvido no crime.