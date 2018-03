Aero Rancho Assaltante morre em tentativa de roubo a clínica no Aero Rancho Jovem de 18 anos trocou tiros com Batalhão de Choque da Polícia Militar

Por: Correio do Estado

Tentativa de roubo deixou um assaltante morto na tarde de ontem, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O assalto foi numa clínica na Rua Presidente Tancredo Neves. João Guedes Neto, 18 anos, morreu no local, depois de trocar tiros com a polícia.

Conforme apurado pelo Portal Correio do Estado, era por volta das 18h, quando dois homens chegaram ao local em uma moto. João anunciou o assalto e bastante a gressivo, ordenou que todos entregassem seus pertences.

Uma testemunhas que passava pelo local viu a ação dos bandidos e acionou a polícia. Quando percebeu a chegada a chegada dos policiais, um dos suspeitos se entregou. O outro, então, passou a trocar tiros com o Batalhão de Choque da Polícia Militar.

João teria sido baleado no momento em que usava um dos clientes como "escudo". Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo apurado, apesar da pouca idade, o rapaz tinha várias passagens pela polícia.

O outro suspeito foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Piratininga. Ele nega que tenha participado do crime e diz que apenas deu uma carona ao comparsa.

À reportagem, o dono da clínica, que pediu para não ser identificado, disse que viveu momentos de terror juntamente com clientes. Segundo ele, esta foi a primeira vez que o local foi alvo de bandidos. Pelo menos por hoje, a clínica ficará fechada.