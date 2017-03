Crime-Centro Assaltantes arrombam hipermercado e levam 100 mil em mercadorias

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ladrões invadiram o Hipermercado Extra, que fica na Rua Maracaju, no Centro de Campo Grande, e furtaram cerca de R$ 100 mil em mercadorias, na madrugada desta segunda-feira (20).

De acordo com o registro os bandidos entraram pela Rua Antônio Maria Coelho e arrombaram os cadeados do portão e da porta. A Polícia Militar chegou a perseguir os suspeitos, mas os ladrões conseguiram fugir.

Ainda segundo o registro a PM foi acionada para ir até o estabelecimento porque havia dois homens suspeitos dentro da loja e um veículo Fox, de cor prata, rondando o local.

Quando a equipe policial se aproximou do hipermercado, o condutor do automóvel acelerou e saiu em alta velocidade. A Polícia Militar ainda disparou dois tiros nos pneus dianteiros do automóvel, mas o motorista desviou e seguiu no sentido Avenida Mato Grosso.

Houve perseguição, mas os bandidos conseguiram fugir. Os policiais voltaram à loja e o segurança de 43 anos informou que foram furtados aproximadamente R$ 100 mil em mercadorias. Segundo ele, havia materiais enrolados em um lençol, que também seriam levados.

Na loja há câmeras de segurança e as imagens serão entregues à Polícia Civil para ajudar nas investigações. (Com B.O).