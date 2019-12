FRONTEIRA Assaltantes cercam carro-forte com fuzil, ateiam fogo em veículo e fogem A polícia acredita, que para dificultar a perseguição policial, os próprios assaltantes colocaram fogo no veículo usado no crime

Por: TERO QUEIROZ 02/12/2019 às 14:26

Carro em chamas encontrado pela polícia na tentativa de assalto Foto: Divulgação/PMR Na Fronteira hoje (2) pela manhã a polícia suspeita que criminosos tenham tentado assaltar um carro-forte entre os municípios de Caarapó em Amambaí em Mato Grosso do Sul. Um dos carros usados pelos supostos criminosos foi encontrado em chamas no meio da MS-156 e o carro blindado abandonado às margens da via próximo à fronteira com o Paraguai. Conforme informações preliminares, de cinco a oito bandidos armados com fuzis atiraram no carro-forte para forçar o motorista a parar. O veículo saiu da pista e parou na vegetação. Não foram repassadas informações sobre o valor roubado. A polícia acredita, que para dificultar a perseguição policial, os próprios assaltantes colocaram fogo no veículo, um Jeep Renegade branco, encontrado queimando no meio da pista. Essa seria uma forma de distração para fugir, e para isso teriam roubado outro carro, um C4 Pallas preto e um caminhão pequeno, de uma empresa de cerâmica, segundo o Campo Grande News. A Polícia Militar Rodoviária, que atende a ocorrência, informou ao site G1 que policiais estão na região onde o crime ocorreu para investigar o caso. Os veículos serão periciados. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informou que encaminhou para participar das buscas, equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), das forças táticas que compõem os batalhões da Polícia Militar da região e do Grupamento de Policiamento Aéreo (GPA). Até a publicação desta reportagem ninguém ainda havia sido preso e não há feridos.