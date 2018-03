Jardim Centro Oeste Assaltantes e "justiceiro" trocam tiros, um bandido acaba baleado e outro preso 'Bandidos e atirador misterioso começaram uma intensa troca de tiros e um dos assaltantes, de 17 anos, foi baleado'

Arma apreendida com o suspeito de 17 anos Foto: Reprodução/Roberto Higa

O assalto a casa de carnes no Jardim Centro Oeste nesta tarde foi frustrado por um atirador ainda não identificado pela polícia. Enquanto três bandidos roubavam o comércio, o “justiceiro” efetuou disparos do outro lado da rua para impedir o crime. Na ação, um bandido de 17 anos foi baleado.

Segundo o delegado Reginaldo Salomão, da Derf (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos) os bandidos chegaram no açougue em duas motocicletas pretas. Os três estavam armados e renderam o proprietário e o filho dele.

As vítimas foram obrigadas a deitarem com as mãos na cabeça. Um dos bandidos foi até o caixa e roubou cerca de R$ 400 e um celular. Neste momento, os assaltantes foram surpreendidos por tiros, disparado do outro lado da rua.

Bandidos e atirador misterioso começaram uma intensa troca de tiros e um dos assaltantes, de 17 anos, foi baleado. Ele fugiu do local e mesmo ferido invadiu uma casa da Rua Enchova, onde encontrou o carpinteiro Valdomiro Alves Correa, 60 anos, a esposa e a filha de 9 anos, almoçando. Armado, o suspeito exigiu com celular para falar com sua família. Mesmo assustadas as vítimas conseguiram ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma equipe da Deco (Delegacia Especializada no Combate ao Crime Organizado) estava na região e atendeu a ocorrência quando ouviu o chamado no rádio policial. No local, os investigadores da especializada descobriram o assalto, apreenderam o adolescente em flagrante e ainda encontraram umas das armas usadas no crime, um revólver calibre 38.

Com um tiro nas costas e a bala alojada no tórax, o suspeito foi socorrido para a Santa Casa. Equipes da Deco e da Polícia Militar já tinham voltado para a casa de carnes quando moradores da região deram pistas sobre o paradeiro do segundo suspeito. Ele estaria escondido em uma matagal a poucas quadras dali.

Os militares saíram em buscas dos suspeitos por terrenos baldios do bairro, conforme moradores repassavam novas informações sobre o paradeiro do assaltante. Após pular vários muros, Adriano Gonçalves acabou encurralado pela Polícia Militar no quintal de uma casa na Rua dos Embus. Com ele as equipes encontraram o dinheiro levado do comércio e também um celular.

Gonçalves acabou confessando o crime e relatou que o terceiro envolvido no roubo, identificado como Lucas, havia fugido com dois revólveres. As duas motos usadas pelos bandidos foram apreendidas, assim como o revólver que estava com o adolescente ferido no tiroteio. Na arma, os policiais encontraram cinco cápsulas deflagradas. O caso segue em investigação pela Derf e o último suspeito continua foragido.