Corumbá Assaltantes morrem em confonto com PM no Centro da cidade "Os criminosos roubavam um senhor de 52 anos no momento do confronto"

Dois assaltantes ainda não identificados morreram em um confronto com policiais militares da Força Tática. A ação aconteceu na noite de ontem (5), por volta das 23h, na rua 7 de Setembro, próximo a escola Almirante Tamandaré, no bairro Popular Nova, em Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram até o local depois de receber denuncias que um bando de ladrões aterroriza a região.

Eles flagraram o momento em que três homens encapuzados abordavam um motociclista de 52 anos. Cada um usava um capuz de uma cor diferente sendo azul, vermelho e branco.

Os policiais se identificaram e deram ordem para que eles largassem as armas, porém os bandidos as apontaram para os militares e um eles chegou a disparar. Neste momento os policias também abriram fogo e no confronto os bandidos que usavam capuz branco e vermelho caíram. Já o que usava capuz azul conseguiu fugir por uma mata existente no local.

Ainda com vida, os assaltantes foram levados pelos policiais para o Pronto Socorro do município, porém não resistiram aos ferimentos.

Com eles os policiais encontraram um revólver calibre 22 com 10 munições sendo três intactas e um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Na tentativa de encontrar o terceiro suspeito, os militares também encontraram uma arma de brinquedo, que provavelmente era usada pela integrante de capuz azul.

O motociclista que seria vítima do trio entrou em estado de choque e não conseguiu registrar a ocorrência, mas se comprometeu a voltar a delegacia posteriormente e formalizar a queixa. (Com informações do registro policial).