Itaporã Assaltantes morrem em troca de tiros com a Polícia Militar Ladrões haviam alugado casa como base de operações do crime

Foto: Itaporã News

Lucas Aparecido Rosa da Silva, de 22 anos, e Luiz Henrique dos Santos Alves, 17, morreram em confronto com a Polícia Militar no início da noite de ontem, no distrito de Piraporã, município de Itaporã. A dupla era suspeita de assaltar um mercearia da região, quando resistiu à abordagem em uma residência que haviam alugado como base de apoio para crimes. O primo deles, Fernando da Silva Teixeira, 21, foi preso.

Conforme apurado, a PM havia recebido informações de que suspeitos de roubo ocorrido recentemente em um mercadinho do distrito estariam em uma casa nas imediações. Durante deslocamento, os policiais viram dois jovens trafegando em uma moto vermelha, mas não realizaram abordagem e seguiram para o imóvel. Chegando lá, encontraram Fernando, que armazenava dois quilos de maconha.

Questionado se morava com mais alguém, disse que vivia com os primos, Luiz e Lucas, que tinham acabado de sair. Durante a abordagem, os militares foram informados de outro roubo que havia acabado de acontecer em uma mercearia. Acreditando que os autores poderiam ser os dois moradores, os PMs permaneceram no local aguardando o retorno deles. Ao chegarem no local, os suspeitos sacaram duas armas de fogo, iniciando o confronto.

Os policiais revidaram e os dois acabaram mortos. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e 32, duas motocicletas, os dois quilos de maconha e mais R$ 332 roubados da mercearia. Fernando recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele e os primos tinham alugado a casa no distrito para usá-la como base para roubos, pois poderiam cometer crimes na cidade e depois se esconder lá.