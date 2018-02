Assaltantes se escondem em pântano e acabam presos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de sexta-feira (23), por volta das 14h, dois homens fugitivos de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

Condutor e passageiro abandonaram uma Van Master, com registro de Roubo/Furto, de uma empresa de turismo e adentraram em uma mata fechada e alagada próximo da Ponte Ayrton Senna sobre o Rio Paraná.

Uma equipe do DOF deslocou rapidamente em apoio policial à ocorrência dos agentes da PRF que utilizavam um helicóptero sobrevoando a mata.

Após exaustivas buscas os policiais do DOF localizaram a dupla de assaltantes imersos em um pântano. No momento em que foram capturados confessaram a autoria do crime e que abandonaram o veículo na rodovia.

Os homens presos pelo DOF foram entregues aos agentes da PRF para os procedimentos legais.