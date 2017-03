Assassinado em churrascaria sobrinho de prefeito de CaarapÃ³

Crime Assassinado em churrascaria sobrinho de prefeito de Caarapó

Foto: Reprodução/Caarapó News

Foi assassinado Paulo Sérgio Valério (28), sobrinho do Prefeito de Caarapó, o homem foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, a guarnição dos bombeiros em conjunto com a PM chegaram ao local rapidamente devido a proximidade da base, aproximadamente 500 metros.

De acordo com o corpo de bombeiros, vítima recebeu vários disparos e foi levada ao hospital da cidade ja sem vida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 15h45 da quarta-feira (30), Paulo estava na churrascaria junto com o dono do local e uma funcionária do caixa.

O assassino chegou em uma moto, entrou no local, comprou uma cerveja e um cigarro e saiu. Momentos depois, usando um capacete, o autor do crime retornou, sacou a arma e disparou sete vezes em Paulo, que estava sentado em uma mesa, ao lado do dono da churrascaria.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. As características do autor do crime foram passadas à polícia, mas até o momento ninguém foi preso.